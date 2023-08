Celine Dion e Beckenbauer | il mondo in ansia per le condizioni di salute di due grandi star

(Di martedì 22 agosto 2023)e Franznon stanno bene e ilè inper ledidi due stelle deldella musica e dello sport. La grande cantante americana è fortemente debilitata e potrebbe non esibirsi più in pubblico, mentre “Kaiser Franz”, secondo quanto riferito oggi da Lothar Matthaus, ha problemi vari di, una leggenda Canadese, cinquantacinquenne,ha venduto oltre 200 milioni di dischi nella sua strabiliante carriera, culminata con l’Oscar alla miglior canzone per ‘My Heart Will Go On” in Titanic. LEGGI ANCHE Il dramma di Céline: non può più alzarsi dal letto né camminare. E lei: ...

🔊 Ascolta l'articolo Potrebbe non tornare più sul palco a causa della sua condizione medica, celebre cantante 55enne, potrebbe essere costretta a non esibirsi più in pubblico a causa della recente diagnosi di 'sindrome della persona rigida'. Le sue condizioni di salute, secondo ...Fonti vicine alla famiglia riferiscono che la cantante 'è così debilitata da non volere uscire più di ...Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.itnon canterà più in pubblico. La sua malattia peggiora e lei non riesce nemmeno più ad uscire di casa. Lo ha rivelato il sito americano Radar online citando fonti vicine ...

Celine Dion non canterà più in pubblico, la malattia peggiora: "Non riesce nemmeno ad uscire di casa" TGCOM

Ascolta l'articolo Potrebbe non tornare più sul palco a causa della sua condizione medica Celine Dion, celebre cantante 55enne, potrebbe essere costretta a non esibirsi più in pubblico a causa della ...Peggiorano le condizioni di salute di Celine Dion che potrebbe non cantare mai più in pubblico. Di recente all'artista 55enne è stata diagnosticata la "sindrome della persona rigida", un disturbo del ...