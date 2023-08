C' è qualche ragazza che | Palermo | la frase choc sui social dello stupratore scarcerato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Non c'è limite al peggio. Nemmeno davanti a uno stupro di branco con sette ragazzi che si accaniscono su unastordita dall'alcol. "La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima". Con un emoticon sorridente e un braccio forzuto in bella mostra. Così il ragazzo arrestato nei giorni scorsi per la violenza sessuale di gruppo didal gip dl Tribunale dei Minori di, risponde su Tik Tok a una persona che scrive: "Lo hanno giàe condotto in comunità, anche se è diventato maggiorenne. Ha confessato e anche se dal video sembra tra i più violenti. L'Italia". Il giovane, minorenne al momento dei fatti e che è diventato maggiorenne pochi giorni dopo il presunto stupro, è stato trasferito in comunità. Nonostante ciò continua a essere attivo sui ...