Catanzaro | quattro nomi per la difesa

Ha vintovolte il titolo di capocannoniere: nel 1974 con il Frosinone in Serie C, nel 1978 con ilin Serie B, nel 1979 quello di Coppa Italia sempre con ile nel 1987 ...... ed è rimasto una vita: un primo ciclo di sette anni, la promozione e la favola della A, ila ridosso delle big e lui una volta vicecapocannoniere dietro Pruzzo, poi ancorastagioni ...Poi due salvezze di fila colcon l'Ascoli. Nella stagione 1985 - 1986 sfiora la Serie A col Bologna, ma due anni dopo la trova con il Lecce per poi portare i salentini alla ...

Catanzaro si prepara ad accogliere gli ultimi quattro appuntamenti ... Il Dispaccio

Milano, 21 agosto 2023 – Nel bilancio dei morti del tragico incidente avvenuto ieri, domenica 20 agosto, sulla strada statale Jonio-Tirreno nel comune di Melicucco, in Calabria, ci sono anche ..."Catanzaro, ai dettagli l’arrivo del centrale sloveno Luka Krajnc", titola la Gazzetta del Sud. La sterzata per.