Catania | parla uno dei due indagati per la morte della giovane moldava Vera

Catania: parla uno indagato per la morte di Vera TGLA7

Gheorghe Ciprian Apetrei, 33 anni, si avvale della facoltà di non rispondere, mentre il suo amico, Costel Balan, 31 anni, parla e ribadisce la sua estraneità ... scientifiche del comando provinciale ...