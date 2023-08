Catania | entusiasmo alle stelle in Serie C | numero impressionante di abbonamenti in 10 ore

(Di martedì 22 agosto 2023) E’ tornato il grande calcio a. La squadra è reduce dalla bella promozione inC e la stagione si preannuncia di altissimo livello con il chiaro obiettivo di concretizzare il doppio salto di categoria. In 10 ore i tifosi delhanno ‘staccato’ oltre 7000. “Nelle prime ore della campagna “Figli del Vulcano”, dore 9.0019.00 di oggi, i tifosi delhanno sottoscritto 7.417”, si legge sul sito del club. Orgoglioso anche il presidente Rosario Pelligra: “si tratta dell’ennesima dimostrazione di forza e sentimento dei sostenitori del, che con questa risposta fanno brillare ulteriormente il nome di un club tra i più amati in Italia. Esprimo sincera gratitudine ed ...

E’ tornato il grande calcio a Catania. La squadra è reduce dalla bella promozione in Serie C e la stagione si preannuncia di altissimo livello con il chiaro obiettivo di concretizzare il doppio salto ...7.417 abbonamenti sottoscritti al primo giorno di campagna. Lo scorso anno non bastò una settimana per raggiungere tale soglia.