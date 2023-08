Castrazione chimica subito Salvini rilancia la proposta della Lega

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 agosto 2023) Latorna alla ribalta. Il ministro dei Trasporti Matteoieri, in una diretta Facebook, hato lacommentando la vicenda di Palermo dove una giovane ragazza è stata violentata da un gruppo di sette giovani. «Uno stupratore o un pedofilo, italiano o straniero che sia, la deve pagare fino in fondo. Siccome secondo me sono dei malati, oltrechè criminali, vanno curati, vanno messi nelle condizioni di non ripetere la loro follia. Quindi quello che c'è già in via sperimentale in diversi Paesi, il blocco androgenico, o, chiamatela come volete, secondo me in via sperimenta le anche in Italia potrebbe ser vire come disqueste persone che non definisco neanche bestie» ha detto. Ma cos'è ...