Cassandro | Gael Garcia Bernal nel trailer del film sul famoso wrestler

... diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di, il "Liberace ... il film è diretto dal Premio Oscar Roger Ross Williams ed è interpretato daGarcía Bernal . ...Disponibili da oggi il poster e le nuove immagini ufficiali del film '' con protagonistaGarcía Bernal nei panni di Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso che diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di ...: il cast e la regia Oltre a interpretare il film,Garcia Bernal figura anche tra i produttori. Il regista Roger Ross Williams ha anche scritto la sceneggiatura insieme a David Tegue . ...

Cassandro: Gael Garcia Bernal è il lottatore gay nel trailer del film ... ComingSoon.it

The trailer follows the life of Saúl Armendáriz — the queer luchador who used the stage name Cassandro — on his journey to becoming a title-winning Lucha Libre fighter, despite being an “exótico,” a ...The film, directed by Roger Ross Williams, delves into the world of wrestling and addresses the themes of identity, acceptance, and the challenges faced by Cassandro.