Caso Vannacci | perché a Meloni conviene la linea della moderazione Scrive Castellani

(Di martedì 22 agosto 2023) La questione dei problemi a destra per Fratelli d’Italia esiste più nelle speculazioni degli avversari di Giorgia, sia interni che esterni. Fratelli d’Italia è un partito che, pur avendo pagato lo scotto dell’essere al governo – avendo necessariamente derogato a molte proposte in ambito culturale, economico e, non ultimo, sulla gestione dei migranti – è ancora forte di un consenso robusto. La prova del governo, insomma, la sta superando bene. La destra “estrema” incalza? Diciamo che c’è una parte del partito – e anche fuori da FdI, basti pensare ad Alemanno – che ha in mente una destra diversa da quella del premier. E lo si è visto nell’affaire. Questo costringee alcuni suoi ministri a fare delle concessioni a un certo tipo di visione di “destra sociale”. E lo si è visto ad esempio con ...

Anche il direttore del TgLa7 si è unito al coro delle voci che condannano quanto scritto da, senza nascondere l'insofferenza per undi cui si sta parlando fin troppo. "Non ho detto str**...Se il tema è la morale cattolica , anche in questodovrebbe aggiornarsi: se qualcuno domani ... Tra gli altri temi che il libro dinon ha convinto il professor Cardini ci sono i passaggi ...E non si tratta di un, perché gli effetti della crisi climatica innescano eventi estremi, come ...il granchio blu che sta invadendo l'Italia di Kevin Carboni Il generale dell'Esercito, ...

Caso Vannacci, Crosetto: "Ho agito da ministro, non da politico" TGCOM

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Antonio Martino, un conservatore di radicate convinzioni liberali, amava ricordare che le democrazie non si caratterizzano per il governo, che anche le dittature hanno, ma ...Giorgetti frena sulla manovra. Crosetto si difende sul caso Vannacci. Il Giappone riversa l’acqua contaminata di Fukushima in mare. I fatti da conoscere ...