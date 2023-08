Caso Vannacci | Lupi | “Bene Crosetto | non comprerò il libro”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 agosto 2023) RIMINI – Ildi? “Mi meraviglia che sia diventato un. Non è in discussione nessuna libertà di opinione, diritto di pensiero. Personalmente nonné mi affannerò a comprare ildi questo generale. Credo che, quando c’è una responsabilità, tale responsabilità richiede un comportamento: lo richiede per chi ha un ruolo e per chi, in questo, rappresenta un corpo. Ritengo che abbia fattoil ministroa intervenire”. Lo ha detto Maurizio, di Noi moderati, intervenendo a margine del Meeting di Rimini. “Mi auguro che non diventi ildei casi – ha aggiunto – ma che ci siano delle priorità assolute. Consiglio ai miei colleghi e amici di non rincorrere, perché non è in ...