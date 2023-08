Caso Vannacci | il libro del generale arriva a 22 mila copie vendute E a settembre parte il tour di presentazione

(Di martedì 22 agosto 2023) La proposta dell'evento pubblico èta da Massimiliano Simoni , ex candidato a sindaco di Pietrasanta per Fratelli d'Italia Nell'annunciare l'evento sulla Gazzetta del Serchio , il giornalista e ...

Come anticipato proprio da Repubblica questa mattina in edicola, il generale Robertocomincia il proprio "tour" di presentazioni del suo discusso libro . Non ci sono autorizzazioni ai propri superiori da chiedere che tengano, si comincia il 9 settembre a Marina di Pietrasanta ...Anche il direttore del TgLa7 si è unito al coro delle voci che condannano quanto scritto da, senza nascondere l'insofferenza per undi cui si sta parlando fin troppo. "Non ho detto str**...Se il tema è la morale cattolica , anche in questodovrebbe aggiornarsi: se qualcuno domani ... Tra gli altri temi che il libro dinon ha convinto il professor Cardini ci sono i passaggi ...

Caso Vannacci, Crosetto: "Ho agito da ministro, non da politico" TGCOM

Un bel regalo agostano insomma. A fine settembre il generale Vannacci sarà poi ospite della Casa del Boia di Lucca per un incontro analogo sempre dialogando con Grandi.Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Antonio Martino, un conservatore di radicate convinzioni liberali, amava ricordare che le democrazie non si caratterizzano per il governo, che anche le dittature hanno, ma ...