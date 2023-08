Caso Samardzic senza fine | botta e risposta tra il padre e Pimenta

(Di martedì 22 agosto 2023) Non si spegne l'eco legata al mancato passaggio all'Inter di Lazar: le opposte versioni deldel giocatore e dell'agente Rafaela

... non disposti a ridiscutere gli accordi già raggiunti sul piano dell'ingaggio.+Attrice protagonista della vicenda anche Rafaela Pimenta , agente di, ma emarginata da Mladen nella parte ...Inserito nell'affare- Inter, alla fine Fabbian va al Bologna: ufficiale il trasferimento ...oneroso (circa 1 milione) con diritto di riscatto fissato a 6 che può diventare obbligo in...... sono altri i trofei cui deve ambire l'Inter), la prospettiva più probabile indi ... Bene Sensi (e non, ma è sta fortuna) e Cuadrado (anche Lazaro è meglio di Bellanova ). Male Fabbian/...

Caso Samardzic, ecco la verità del padre sull’Inter. Ma arrivano subito le repliche Viola News

Non smette di svelare retroscena la situazione legata al mancato passaggio di Lazar Samardzic all’Inter. Dopo le dichiarazioni del padre, arriva la risposta della Pimenta. RISPOSTA - Il padre di Lazar ...Il caso Lazar Samardzic è diventato nuovamente centrale questa mattina. Tante versioni tra il padre del calciatore e Rafaela Pimenta, Luca Marchetti ne parla su Tutti Convocati. CASO – Luca Marchetti ...