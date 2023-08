Caso Samardzic | la replica di Pimenta | 'Il padre ha avanzato nuove richieste dopo le visite | per me parlano i fatti'

(Di martedì 22 agosto 2023) "Mi dispiace che il papà diabbia giustificato le sue decisioni con questi argomenti. Per me. Dall’incontro...

Non è da scartare la possibilità che indi offerte importanti possano lasciare Torino altri ... Uno dei nomi graditi dalla società bianconera è Lazar. Il giocatorepiace alla ...Commenta per primo Ilha lasciato parecchi strascichi dopo il mancato trasferimento del talento classe 2002 dell'Udinese all'Inter. La rottura della trattativa col club nerazzurro a causa delle condizioni ...I nomi in lizza sono due:e Guendouzi. Col primo classe 2002 dell'Udinese la Lazio ha ... Per entrambi il valore di mercato è sui 20 milioni di euro, cifra che la Lazio può spendere indi ...

Udinese, Pozzo torna sul caso Samardzic: "È un ragazzo serio, ha capito che le cose non sono andate... Fcinternews.it

(IlNapolista) Se ne è parlato anche su altre testate Il papà di Lazar Samardzic ha raccontato in una intervista a SportItalia la sua verità sul caso del mancato passaggio del centrocampista ...Una delle telenovele di calciomercato si è andata a concludere con un nulla di fatto: si tratta della trattativa tra l’Inter e Samardzic, calciatore dell’Udinese che sarebbe dovuto arrivare a Milano; ...