Caso Samardzic-Inter | botta e risposta tra padre e Rafaela Pimenta

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) E’ sfumato il passaggio di Lazarall’a causa delle nuove condizioni economiche proposte daldel calciatore. Proprio il papà del calciatore 21enne ha svelato i dettagli sulla trattativa. “L’voleva chiudere con lama non c’entrava nulla, l’ho vista una volta sola in vita mia, non so come si sia infilata”, le parole a Sportitalia. “L’ha fatto un errore: ha fatto tutta la trattativa e ha chiuso l’affare con una persona che non aveva il permesso per farlo. Ma io l’ho vista una volta sola nella mia vita. Non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e: poi ci siamo trovati lei in mezzo, che voleva chiudere l’affare senza il nostro permesso. Quindi quando ho ricevuto la bozza di ...