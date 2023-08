Caso Rubiales | Rummenigge | «Credo si stia esagerando…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 agosto 2023) Le parole di Karl-Heinz, ex dirigente del Bayern Monaco, suldopo il Mondiale femminile Karl-Heinzha parlato del bacio di Luisa Jennifer Hermoso durante la premiazione per la vittoria della Spagna nel Mondiale femminile. PAROLE – «che non si debba esagerare. Quando sei campione del mondo, c’è grande emozioni. E quello che ha fatto lì è stato, con tutto il rispetto, assolutamente corretto. Ricordo che, quando vincemmo la Champions League l’ultima volta, ho avuto modo di baciare i giocatori – non sulla bocca – con grande gioia».