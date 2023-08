Casnigo | bambino di 15 mesi si chiude in auto | liberato dai vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 agosto 2023). Si era chiuso inda solo, per sbaglio, e per liberarlo è stato necessario l’intervento deidel: è successo ad undi 15martedì (22 agosto) a, intorno alle 13. Il piccolo si trovava in unlavaggio sulla SS671 insieme alla mamma, che era scesa dal veicolo per predisporlo prima del lavaggio sotto i rulli. Le chiavi, però, sono rimaste all’interno della vettura. E il bimbo pure. Una mossa sbagliata e tac: il piccolo ha chiuso la serratura ed è rimasto bloccato all’interno. La madre ha immediatamente chiamato idel, intervenuti da Clusone, i quali hanno immediatamenteil, restituendolo alla madre. Che si è ...