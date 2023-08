Casillas | ex capitano della nazionale di calcio spagnola | pazzo di Antonella Fiordelisi?

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 22 agosto 2023) Gli occhi dei fan sono puntati su Instagram, dove il campione del mondo Ikerha lasciato numerosi like alle fotomoe influencer, concorrente del Grande Fratello Vip. Non è chiaro se si tratti di un gesto di corteggiamento o di semplice apprezzamento, ma la situazione ha scatenato il dibattito tra i sostenitori dei due La vita privata di Iker, ex portiere di fama mondiale, ha sempre suscitato interesse e attenzione. Dopo aver lasciato il mondo delnel 2020,ha intrapreso una nuova fasesua vita. Nel periodo dal 2016 al 2021, è stato sposato con la giornalista Sara Carbonero, con la quale ha condiviso gioie e sfide, e da cui ha avuto due figli. La loro storia ...