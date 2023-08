Casandrino | incendio nell’ex stadio comunale | 4 autobotti domano le fiamme

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti a via Siracusa per undi vaste dimensioni all’interno dell’exin disuso e sequestrato lo scorso aprile dai carabinieri su disposizione della Procura di Napoli Nord per sversamento di rifiuti. Grandissima la difficoltà per i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l’dopo diverse ore: 4 leintervenute. Nessun ferito e nessun danno alle vicine abitazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

