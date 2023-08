Caro benzina | in soli tre mesi pieno costa quasi 10 euro in più

(Di martedì 22 agosto 2023) La denuncia di Assoutenti: andamento non giustificato in alcun modo dalle quotazioni petrolifere che, rispetto ad inizio anno, sono salite poco più dell'1% “In appena tre, da maggio a oggi, undidel nostro paese 7in più mentre per undi gao la maggiore spesa sfiora i 10”. Lo afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, in una nota. Un andamento che ”non appare in alcun modo giustificato dalle quotazioni petrolifere che, rispetto ad inizio anno, sono salite poco più dell’1%, mentre laalla pompa nello stesso periodo è rincarata in media del 7%”. “Siamo in presenza di una evidente speculazione durante tutta la filiera dei carburanti e prima della vendita alla pompa”, secondo ...

Un andamento che ''non appare in alcun modo giustificato dalle quotazioni petrolifere che, rispetto ad inizio anno, sono salite poco più dell'1%, mentre laalla pompa nello stesso periodo è ...Leggi Anche, allo Stato 2,2 miliardi in una settimana. Dopo 16 giorni di aumenti Urso dà la colpa alle accise. I distributori: 'I cartelli non funzionano, basta slogan' C'è da notare poi ...Generalmente i veicoli elettrici arrivano a costare il 70% in meno rispetto a quelli ao diesel. Il prezzo, però, che deve essere pagato per ricaricarlo dipende dalla marca e dal modello che ...

(Adnkronos) – “In appena tre mesi, da maggio a oggi, un pieno di benzina costa del nostro paese 7 euro in più mentre per un pieno di gasolio la maggiore spesa sfiora i 10 euro”. Lo afferma il ...sono andati su fino a toccare, per Ferragosto, punte in autostrada, in un distributore sulla A8 Varese-Milano, di 2,72 euro al litro per la benzina e 2,63 per il gasolio, entrambi in modalità self ...