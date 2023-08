Carlo Nordio | il debito di 20mila euro con Fratelli d’Italia | «Non ne sapevo niente»

(Di martedì 22 agosto 2023) Da quanto è stato eletto come deputato, il ministro della Giustizianon avrebbe mai versato unal suo partito, nonostante l’obbligo per tutti i parlamentari di versare la propria quota. Come riporta il Fatto quotidiano, l’ex magistrato avrebbe dovuto cedere dal suo stipendio 10milauna tantum e 1.000al mese da quando è iniziata la legislatura. Finora però non c’è stato neanche bonifico, facendogli accumulare undi bena quasi un anno dalle Politiche. Da parte sua il ministro si difende: «Non nee nessuno me lo ha mai chiesto, pensavo me li togliessero direttamente dagli emolumenti parlamentari». Per ...

Da quanto è stato eletto come deputato, il ministro della Giustizianon avrebbe mai versato un euro al suo partito Fratelli d'Italia, nonostante l'obbligo per tutti i parlamentari di versare la propria quota. Come riporta il Fatto quotidiano, l'ex ...... per dare una stretta alle norme contro la violenza sulle donne Saranno 'interventi estremamente severi" , aveva anticipato in giornata il ministro della Giustizia, rispondendo al ...ROMA " Questa volta il Guardasigillinon asseconda Forza Italia nella richiesta di procedere con un'azione disciplinare contro i magistrati della procura di Firenze. Richiesta che gli aveva rivolto il vicepresidente della ...

Lettera a Nordio di 320 magistrati in pensione: “La separazione delle carriere stravolgerebbe la Carta Il Fatto Quotidiano

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, eletto alla Camera con Fratelli d’Italia e fortemente voluto da Giorgia Meloni come Guardasigilli, non ha mai pagato la quota che ogni parlamentare è tenuto ...(ASI) “Lo stato di confusione del Governo sul sistema penitenziario si manifesta ogni giorno che passa in forma ancora più grave di quanto pensassimo. Come se non bastasse il 'sogno di mezza estate' d ...