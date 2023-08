Carcere di Spoleto | detenuto accoltella un poliziotto

Sappe denuncia: "Colpo fulmineo scagliato al collo con un coltello rudimentale, non si può andare avanti così"'Neldi- denuncia Bonino - si continua a operare al di sotto dei livelli minimi di sicurezza per la carenza di organico, occorrono subito 20 agenti'. Secondo la ricostruzione del ...Ancora violenza in. Stavolta, secondo la denuncia del sindacato Sappe, è successo a: 'Nella serata di ieri, un detenuto del circuito Alta Sicurezza 3 ha aggredito improvvisamente un poliziotto mentre gli ...

Spoleto (Perugia), 22 agosto 2023 – Ancora un episodio di violenza contro un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Spoleto, che è rimasto ferito in modo ...Ancora un grave episodio di violenza in carcere. E stavolta, vista la dinamica, poteva anche finire molto male. E' successo a Spoleto, dove un detenuto pugliese del circuito Alta sicurezza 3 (consider ...