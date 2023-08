Capelli per l’estate 2023 | tre acconciature che valorizzano la schiena

(Di martedì 22 agosto 2023) Lascoperta è tornata di moda. E non c’è momento migliore dell’estate, quando la pelle è naturalmente luminosa e dorata, per sfoggiare una scollatura posteriore che sia davvero mozzafiato. Ma serve un’acconciatura ad hoc. La tentazione, almeno in questa stagione, è quella di lasciar cadere su spalle escoperta una cascata di Beach Waves. Ma non c’è niente di più sbagliato. Le chiome lunghe e selvagge non si sposano con gli abiti scollati dietro per una questione di proporzioni. Meglio puntare su tagli corti eraccolti. Ecco tre idee per l’estate.scoperta: valorizzala con lo Chignon morbido La prima acconciaturaè lo Chignon morbido che scopre lama al tempo stesso veste il collo con qualche ciocca sbarazzina. Tanto casual quanto couture, ...

La si riconosceva da lontano, con la sua ciocca diblu, i pomelli arancio sulle gote, la ... Brava studentessa, si diploma e viaggia da solal'Europa, lavorando come 'au pair'imparare l'...Frances di Frances Ha passeggiale strade di Manhattan con iraccolti a casaccio, in ritardo agli appuntamenti, sempre dimentica di qualcosa di importante, scomposta, saltando le strisce ......biondi mossi, contrasta con la sua volontà di ferro. In 32 mesi è stata a Genova, Padova, Treviso, ha preso un aereo ed è volata in Olanda e ora è a Napolicercare il suo unico figlio, ...

Capelli voluminosi, la piega anni Novanta con bigodini Io Donna

Ma non c’è niente di più sbagliato. Le chiome lunghe e selvagge non si sposano con gli abiti scollati dietro per una questione di proporzioni. Meglio puntare su tagli corti e capelli raccolti. Ecco ...«Le unghie: me le fa un ragazzo di Clermont, in Florida, ha 16 anni, è un grande artista. Per i capelli il coach mi aveva chiesto di essere aerodinamico però io voglio essere anche visibile! I ...