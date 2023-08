(Di martedì 22 agosto 2023) Un gruppo disale sulle dune di un deserto in Cina. Improvvisamente isi drizzano e tutte le persone appaiono divertite. Ma loè pericoloso per laperché è stato ...

In questi casi le persone agiscono come una punta acuminata, provocando una distorsione del campo elettrico intorno alla testa, con la conseguente sensazione diindotti dall'elettricità ...A spazzola: questa è un tipo di acconciatura corta che non passa mai di moda, dove ivengono pettinatie spesso fissati grazie all'utilizzo di un gel. Sfumati : uno dei tagli più ...- - > Sofia di Spagna e icome spaghetti La principessa spagnola ama ilisci. Rispetto alla voluminose e ondulate, lei opta per il total liscio. Un look geometrico in cui al ...

Capelli dritti, lo strano fenomeno che fa ridere i turisti ma che mette a rischio la vita Tiscali Notizie

Tra le vie delle capitali della moda, i pantaloni dritti non hanno mai smesso di essere presenti. Anche questo Autunno Inverno 2023/2024 gran parte delle celeb, star e modelle sfoggiano look street st ...Ad ogni modo, la professoressa Carpenter ha tenuto a sottolineare che i capelli non si arricciano solo a causa dell’umidità, ma che anche l’uso di prodotti e strumenti per le acconciature può influire ...