Cane accoltellato da un gruppo di ragazzini | Crispiano vuole i colpevoli

Ilrandagio Max è stato picchiato perché non voleva giocare con un gruppo di ragazzi. Il dolce cucciolo, che non ha mai dato fastidio a nessuno, è stato trovato riverso per terra, sofferente e ...Ilera apparso fin da subito molto spaventato oltre che diffidente: ferito in modo evidente al fianco, quando le volontarie hanno tentato di comprendere l'entità della lesione, è scappato ...Un giovanedi appena un anno picchiato brutalmente da parte di un gruppo di ragazzi. Il cucciolo, che si chiama Max, dopo essere stato colpito con calci e pugni è stato ancheal fianco. La ...

Crispiano, il cane Max picchiato e accoltellato perché non voleva giocare con dei ragazzi: si cercano i respo… La Stampa

Ricoverato in ospedale in gravi condizioni per una sigaretta che non è piaciuta al suo aggressore. Un uomo di 47 anni ha subito prima una testata e, dopo pochi minuti, una serie di ...Anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) presenta una denuncia per i fatti di Crispiano dove un cane è stato picchiato ed accoltellato da un gruppo di ragazzini all’interno ...