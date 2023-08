Can Yaman pubblica una foto insieme ai genitori | la dedica

si prepara a tornare sul set di Viola come il Mare 2 al fianco di Francesca Chillemi, dopo aver trascorso qualche giorno di relax in Sardegna tra discoteche e mare cristallino. Prima di ...ha dovuto abbandonare in fretta e furia le sue vacanze in Sardegna per un lutto improvviso: qualche giorno fa è morto a Instanbul il nonno paterno, Reat. L'attore è volato così nella ...A commento le parole dell'ex di: " Welcome home ". Dopo la Leotta, anche , dove nelle ultime ore ha condiviso una foto in cui lo si vede nell'atrio di un palazzo insieme alla piccola Aria. ...

Can Yaman in lutto per la morte del nonno: l'attore vola in Turchia ... Movieplayer

Can Yaman ha pubblicato una foto insieme ai genitori per poi scrivere loro anche ina dedica. Ecco tutti i dettagli.Can Yaman abbraccia di nuovo la madre Guldem e il padre Guven Yaman dopo diverso tempo, e il pubblico si commuove.