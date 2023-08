Caldo record sulla Marmolada | raggiunti picchi di 14°C

(Di martedì 22 agosto 2023) L’attuale ondata didi provenienza africana sta colpendo anche l’ambiente montano: le previsioni indicano temperature eccezionali sui ghiacciai, persino superiori a quelle che il 3 luglio 2022 causarono il distacco di una parte del ghiacciaio, causando undici vittime e otto feriti. Il ghiacciaio è nuovamente in pericolo: per oggi, martedì 22 agosto, si prevede che l’isoterma di congelamento raggiungerà i 5.200 metrivetta di Punta Penia, mentre a un’altitudine di 3.343 metri, il termometro potrebbe avvicinarsi ai +15 gradi. La piattaforma “meteo” ha registrato sabato alle 16:50 una temperatura di +13,3 gradi; domenica, intorno alle 17:30, il termometro ha raggiunto i 14 gradi. Si tratta di un nuovo, almeno da quando sono presenti le webcam e gli strumenti ...

L'Europa sudoccidentale è investita da un anticiclone subtropicale che sta causando temperaturee incendi. Prolungato lo stop al reattore Edf di Golfech Temperature torride che sfiorano o superano i 40 gradi, incendi, persino un reattore nucleare " il numero due dell'impianto di Golfech, ...... ilcontinua a essere opprimente al Centro - Nord dove i tassi dell'umidità sono molto elevati, lo zero termico è schizzato oltre i cinquemila metri di quota facendo segnare nuovi. Anche ...Non molla la presa ilsull'Italia dove domina l'anticiclone africano e lo farà ancora per tutta la settimana, specie al Centro - Nord. Nuovoin montagna con temperature sempre positive fino a 5328 metri:...

Altra giornata di caldo estremo. Sono 16 le città italiane da bollino rosso a causa dell’allerta caldo, che saliranno a 17 mercoledi ...Questo segnerebbe un nuovo record per la Marmolada. Ondata di calore straordinaria ... Temperature eccezionali sul Monte Rosa e Monte Bianco L’attuale ondata di caldo ha innescato un allarme ...