Caldo record in montagna | gli esperti | Cambiamento epocale

(Di martedì 22 agosto 2023) Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma uncon lo zero termico che è salito di circa 300 metri oltre il precedentein Italia. Ma tutta la catena alpina ribolle, anche in Svizzera, con 5298 metri, è stato stracciato il precedente valore più alto, dal 1954 anno di inizio rilevazioni con le radiosonde. In pratica tutta la colonna troposferica, schiacciata dalla potenza dell’Anticiclone Nerone, presenta valori di almeno 10 gradi superiori alle medie del periodo: pensate che lo zero termico, cioè il livello minimo delle temperature sotto lo zero, dovrebbe essere a 3500 metri in questo periodo dell’anno sulle Alpi: abbiamo una quota di 1800 metri superiore, i ghiacciai fonderanno ancora di più e l’ecosistema ‘impazzirà’. E’ un bruttissimo segnale dei Cambiamenti Climatici, un’ulteriore riprova del ...