Caldo record con Caronte | picchi di 40 gradi e notti tropicali | ecco dove

(Di martedì 22 agosto 2023) L'Italia è nuovamente stretta nella morsa del. L'anticiclone Nerone sta raggiungendo in queste ore la massima potenza e porteràdi 40e afa, per l'ondata dipiù intensa dell'estate 2023. Saranno 16 le citta da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. Bollino arancione, invece, per Venezia e Viterbo. In giallo: Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria. L'ondata diafricano provocata dall'Anticiclone Nerone sta favorendo anche alcuni: alla stazione di radiosondaggio di Novara Cameri, alla quota di 5.328 metri - come riporta IlMeteo.it- è ...

Temperature ancora in rialzo, specie nei valori minimi e afa opprimente che aumenta il livello del calore percepito. Nuova ondata diin arrivo per la Liguria e scatta l'allerta per il 'bollino rosso' diffuso dal sstema nazionale di previsione per le ondate di calore per la giornata di oggi, martedì 22 e domani, ...per lo zero termico : raggiunto, secondo quanto rilevato dalla stazione di radiosondaggio di ... a causa del, "in questo momento tutti i ghiacciai italiani in questo momento sono ...Chi negli ultimi anni non si è lamentato deltorrido, delle temperature che sfioranostorici e delle ondate di calore senza precedenti Sono i segnali d'allarme di un cambiamento climatico che non è più disposto a perdonare gli ...

L’ondata di caldo africano provocata dall’Anticiclone Nerone sta favorendo anche alcuni record: alla stazione di radiosondaggio di Novara Cameri, alla quota di 5.328 metri - come riporta IlMeteo.it- è ...Il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli fa il punto della situazione relativo all’ondata di caldo estremo (la terza da inizio estate ... che segnatamente all’intero mese, di temperature record. A ...