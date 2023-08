Caldo | climatologo | “Con riscaldamento globale rischio ondate più frequenti e forti”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) –diestremo e piogge intense: gli eventi estremi rischiano di diventare piùe intensi se non agiamo sulla loro causa, ildi origine antropica, riducendo le emissioni. Dipende tutto da noi. Questo in sintesi il pensiero di Antonello Pasini, fisicodel Cnr, che all'Adnkronos descrive cause ed evoluzione della morsa di calore che attanaglia la Penisola. Ilintenso di questi giorni "è dovuto all’anticiclone africano molto potente che si sta estendendo (alcuni Paesi hanno però più problemi di noi, come Spagna a Francia meridionale) anche sull’Italia, soprattutto centrosettentrionale, con una virulenza molto forte anche se probabilmente minore dell’ondata di calore che ci ha colpito a luglio", spiega ...