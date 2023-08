Calciomercato | Ternana Dal Perugia arriva Gregorio Luperini

(Di martedì 22 agosto 2023) Il centrocampista si è legato alle Fere fino al 2026 TERNI -è un nuovo giocatore della. A renderlo noto è lo stesso club rossoverde attraverso un comunicato nel quale specifica che il 29enne centrocampista pisanoa titolo definitivo dale si lega alle Fere c

Bartosz Bereszysnki (Ansa -.it)La paura di perdere il posto in ......favoriti per la vittoria finale nonostante lo stravolgimento totale della rosa con il:... A fine stagione arrivò la promozione con il terzo posto, davanti arrivarono Lazio e. Il ...

Calciomercato Ternana, obiettivo dal Cagliari per il centrocampo Calcio Ternano

