Calciomercato Sudtirol | si pensa alle uscite | Siega piace a tanti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 agosto 2023) Squadra pressoché ultimata e quindi ora si puòre, qualora ce ne sia bisogno. Ilsi è mosso per tempo e ha gestito bene questi mesi a disposizione in modo da poter farsi trovare pronto al rientro in campionato e il pirotecnico pareggio per 3-3 con lo Spezia ha fatto capire anche il potenziale offensivo della squadra. Come detto però adesso si guardano funzionalità e offerte: andiamo dunque a vedere come procede ildel: quanti occhi suSüdtirol (Photo credits: FC Südtirol).C’è un giocatore che in particolare è finito sotto i riflettori del mercato e si tratta di Nicholas. Come spiega infatti Tuttomercatoweb su di lui ci sono gli ...