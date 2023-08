Calciomercato Roma | spunta il nome di Lukaku per l’attacco

(Di martedì 22 agosto 2023) Come ogni sessione estiva diche si rispetti, sono gli intrighi tra squadre e calciatori a fare la differenza. Quest’anno più che mai, infatti, è la questionea tenere banco. Da essere vicinissimo ad un ritorno all’Inter, il centravanti belga ha “tradito” la fiducia di tifosi e dirigenti nerazzurri sposando appieno il progetto degli eterni rivali: la Juventus. Le casse bianconere, però, non possono sostenere due ingaggi pesanti come quello di Vlahovic e del classe ’93, ed ecco che si arriva ad una proposta di scambio con il Chelsea tra i due attaccanti. Il conguaglio richiesto per il cartellino del serbo ritenuto eccessivo ha messo temporaneamente in stand-by una trattativa che sembrava ben avviata. Ad approfittare dell’operazione bloccata e della volontà dei londinesi di venderepotrebbe essere la ...

Il club calabrese lavora con diversi nomi in lista: Szyminski e Krajnc del Frosinone i più attenzionati, ma piacciono anche i giovani Keramitsis dellae Riccio della Juve Next Gen . Lo riporta ...Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il club pugliese ha messo gli occhi su Giacomo Faticanti , centrocampista classe 2004 della. In lista anche Batista Mendy dell'Angers ,Ilnon è più quello di una volta. Le ultime notizie confermano un trend ormai consolidato:... Lacerca un centravanti da due mesi e ancora non riesce a chiudere l'operazione Zapata, ...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Luis Rubiales ... oggi è ancora presidente della Federazione calcio spagnola. L'imbarazzato silenzio dei vertici sportivi e della politica sportiva del nostro governo ...Svanirebbe cosi il sogno di Lukaku non solo per la Juventus ma anche per la Roma ed il Milan, entrambe alla ricerca di un bomber da regalare ai propri allenatori ed entrambe recentemente accostate al ...