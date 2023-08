Calciomercato Roma | spunta il nome di Lukaku per l’attacco

Leggi su 11contro11

(Di martedì 22 agosto 2023) Come ogni sessione estiva diche si rispetti, sono gli intrighi tra squadre e calciatori a fare la differenza. Quest’anno più che mai, infatti, è la questionea tenere banco. Da essere vicinissimo ad un ritorno all’Inter, il centravanti belga ha “tradito” la fiducia di tifosi e dirigenti nerazzurri sposando appieno il progetto degli eterni rivali: la Juventus. Le casse bianconere, però, non possono sostenere due ingaggi pesanti come quello di Vlahovic e del classe ’93, ed ecco che si arriva ad una proposta di scambio con il Chelsea tra i due attaccanti. Il conguaglio richiesto per il cartellino del serbo ritenuto eccessivo ha messo temporaneamente in stand-by una trattativa che sembrava ben avviata. Ad approfittare dell’operazione bloccata e della volontà dei londinesi di venderepotrebbe essere la ...