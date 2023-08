Calciomercato Roma | Lukaku il sogno | Mourinho non molla

Leggi su ildifforme

(Di martedì 22 agosto 2023) La doppietta di Belotti nel 1° turno di campionato dà grande ottimismo in casa, ma non toglie il grande rebus relativo alla punta. Infatti, i giallorossi hanno assolutamente bidi un altro numero 9 che possa dare sostegno e alternarsi con il Gallo in una stagione ricca di impegni. Il nome di Zapata rimane L'articolo proviene da Il Difforme.