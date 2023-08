Calciomercato Roma | colpo Lukaku possibile | dirigenza a Londra per chiudere l' affare

, l'ultima idea per l'attacco è Romelu Lukaku . A lanciare la clamorosa notizia è stata la Gazzetta dello Sport , con il CEO giallorosso Lina Souloukou che sarebbe proprio a Londra ...... laè stata fermata in casa dalla Salernitana e la Lazio sconfitta a Lecce. E se i giallorossi ...ancora aperto e caldo torrido a disturbare l'avvio di stagione) e soprattutto se i ...Punti chiave 12:38 Bonucci, Union Berlino più vicino. La Lazio per ora si defila 11:02 Sassuolo, Berardi continua a spingere per la Juventus 09:28, frenata per Zapata: Gasperini chiede un sostituto

Calciomercato Roma, le ultime notizie parlano di un clamoroso tentativo per prendere Romelu Lukaku: la dirigenza dei giallorossi sarebbe già a Londra per trattare con il Chelsea. Calciomercato Roma, l ...Come riferito da TMW, nonostante i piccoli rallentamenti delle ultime ore, domani sarà la giornata decisiva per la cessione di Marcos Antonio nel calciomercato Lazio. Domani sono infatti attesi a Roma ...