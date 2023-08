Calciomercato Milan | un vice per Giroud | i nomi in ballo

(Di martedì 22 agosto 2023) I rossoneri cercano un attaccante di scorta Ilè a caccia di undi Oliviernel2023. Iper l’attacco sul taccuino dei rossoneri, secondo le ultime news di oggi 22 agosto, sono quelli di Broja del Chelsea e di Ekitike del Psg. Su quest’ultimo, i due club stanno ragionando: i rossoneri, secondo Sky Sport, vorrebbero fare l’operazione in prestito con diritto di riscatto e di conseguenza senza obbligo. C’è concorrenza, e siccome l’ingaggio è elevato (oltre i 3 milioni di euro), ilvorrebbe dai parigini anche un contributo da questo punto di vista. Da capire se i rossoneri porteranno avanti il discorso, e se soprattutto il Psg aprirà a queste condizioni. Sirene dalla Spagna per Saelemaekers che potrebbe partire. Su di lui c’è il Betis Siviglia che ...

I rossoneri cercano un attaccante di scorta Ilè a caccia di un vice di Olivier Giroud nel2023. I nomi per l'attacco sul taccuino dei rossoneri, secondo le ultime news di oggi 22 agosto, sono quelli di Broja del Chelsea e di ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiEmpoli, ecco Bereszynski., c'è Pellegrino Arrivo in difesa per l'Empoli: ufficiale Bereszynski dalla Samp dopo il prestito al Napoli della seconda ...In giornata sono andati in scena dei contatti tra ile il Psg, si ragiona sulla base del prestito con diritto di riscatto e non obbligo. Un'idea che è diventata trattativa, ilci prova ...

Calciomercato Sampdoria, Legrottaglie prova un grande colpo dal Milan. Il nome ClubDoria46.it

(Adnkronos) – Il Milan è a caccia di un vice di Olivier Giroud nel calciomercato 2023. I nomi per l’attacco sul taccuino dei rossoneri, secondo le ultime news di oggi 22 agosto, sono quelli di Broja d ...A pochi giorni dalla fine di questo calciomercato, il Milan è pronto a chiudere le ultime trattative per il completo restyling della rosa di mister Stefano Pioli. Due gli obiettivi prioritari sulla li ...