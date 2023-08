Calciomercato Juve | Roma e Inter | affari sempre più complicati

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilnon è più quello di una volta. Le ultime notizie confermano un trend ormai consolidato: glisonopiù, fra trattative infinite, pagamenti rateizzati, bonus da raggiungere, stipendi condivisi e formule creative per non compromettere il precario equilibrio dei bilanci. L', che comunque ha faticato a prendere sostituti all'altezza dopo le partenze di Dzeko e Lukaku, potrebbe rompere con l'acquisto di Pavard uno schema che vede le grandi della serie A fare molta fatica a portare a termine le proprie strategie. Lacerca un centravanti da due mesi e ancora non riesce a chiudere l'operazione Zapata, pur avendo sistemato il centrocampo con Paredes e Renato Sanches. Lantus ha messo sul tavolo l'operazione ...

Ma questoresta la rappresentazione di una Serie A impoverita e in cerca di soluzioni che possano comunque garantire alla squadre di vertice di competere anche in Europa. I risultati ...Questa è lache tutti hanno visto, ma occhio al passato. Infatti, proprio l'anno scorso Allegri aveva fornito una prova da manuale all'Allianz Stadium contro il Sassuolo . Gol di Di Maria e ..., annuncio su Vlahovic: 'Allegri ne farebbe a meno'Il centravanti italiano, rimasto fuori per infortunio nella trasferta di Udine, avrebbe stregato Allegri nell'ultimo pre - ...

Juve, Bonucci sempre più vicino all'Union Berlino: le cifre e i dettagli Calciomercato.com

Come racconta Calciomercato.com, su Holm lo Spezia ha le idee piuttosto ... al verificarsi di determinate condizioni per altri 8 milioni, non basta ancora. La Juve vuole prima cedere Soulè (interessa ...Le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la propria rosa. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in Europa..