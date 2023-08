Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 agosto

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Pavard è sempre più vicino all’, accordo ormai raggiunto tra i nerazzurri e il Bayern Monaco. Si attende solo l’OK da parte dei tedeschi per effettuare le visite mediche. Qualora l’dovesse cedere Joaquin Correa, il primo nome nella lista è sempre quello di Alexis Sanchez, ma attenzione ...

...%s Foto rimanentiFrosinone, arriva Cheddira in prestito dal Napoli Cheddira è un nuovo attaccante del Frosinone: arriva in prestito dal Napoli. Inserito nell'affare Samardzic -, ...In top ten anche il capitano dell'(dati Transfermarkt) 28) ANTOINE GRIEZMANN (Atletico Madrid) Gol nel 2023: 10 Presenze: 24 Una rete ogni: 208 minuti 27) ROBERT LEWANDOWSKI (Barcellona) Gol ...... highlights, tabellino e classificaBOLOGNA - MILAN 0 - 2 11 Giroud, 21 PulisicBologna - Milan (LaPresse) -.itLa classifica: Fiorentina 3, Juventus 3, Napoli 3, Atalanta 3,3, ...

Prima Inzaghi e poi lo stesso Marotta avevano lasciato intendere dalle recenti interviste che l’Inter si sarebbe mossa nelle successive ore di calciomercato per aggiungere alla propria rosa un nuovo ...Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative del 21 agosto 2023 ...