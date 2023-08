Calciomercato | Empoli Arriva Bereszynski in prestito dalla Samp

(Di martedì 22 agosto 2023) Diritto di opzione in favore del club toscano per il difensore polacco.- L'ha ufficiualizzato di "aver raggiunto l'accordo con ladoria per l'acquisizione a titolo temporaneo, con ...

In estate il ritorno alla Sampdoria, prima del trasferimento ad. Bereszynski ha inoltre giocato per le nazionali giovanili polacche Under 19 e Under 20, prima di esordire, nel marzo del 2013 ...... il Ceo brianzoli Galliani ha accelerato per il centrocampista ivoriano in uscita dalla Lazio come raccolto da.it. Il Monza è balzato in pole position sul giocatore, anche se l'...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento della moviola di.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori ...0 Bologna 0 Cagliari 0...

Il Pisa ieri sera ha piazzato due colpi importanti a centrocampo, tutti e due proveniente dal Monza, si tratta di Barberis e Valoti, tutti e due arrivati sotto la Torre con la formula del prestito con ...Su Gaetano non risulta un interesse concreto dell’Empoli, l’unica società che che ha manifestato interesse concreto è il Frosinone, ma al momento non sono ancora arrivate offerte al Napoli. Il ...