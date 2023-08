Calcio | stanno tutti bene a parte le romane

Leggi su panorama

(Di martedì 22 agosto 2023). La prima giornata di campionato ha visto le big vincere e, ognuna a modo suo, convincere. Cominciamo dal Napoli, per ordine di tempo e per l'essere fresca detentrice del tricolore. Inopei non hanno giocato una gara brillante ma la reazione al rigore che l'ha costretta a rincorrere l'Empoli è stata notevole, soprattutto la forza di Osimhen. L'attaccante si è dimostrato davvero un fuoriclasse giustificando le richieste funamboliche del suo presidente per l'eventuale (sia mai) cessione.anche l'Inter brava nel superare il Monza con cui lo scorso anno raccolse solo un punto in due gare. Lautaro Martinez, capitano e autore della doppietta decisiva, non è l'unica nota lieta. La squadra ha messo in campo la forza delle seconde linee e se dovesse, come ...