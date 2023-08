Calcio | Serie B | tre giornate di squalifica a Forte dell' Ascoli

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diB, in merito alle partitea prima giornata hati per tre turni il giocatore"per avere, al 48° del secondo tempo, colpito con un pugno al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco". Un turno a Buchel, Falasco (), Di Cesare e Maita (Bari). Tra gli operatori sanitari un turno ad Arnone (Cosenza); tra i preparatori atletici un turno a Bresciani (Feralpisalò).

Il giudice sportivo diA, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata il portiere del Frosinone Stefano Turati, per aver pronunciato un'espressione blasfema al 15' del primo tempo della partita contro il ...Il suo esordio in blucerchiato arriva in Coppa Italia contro la Roma, pochi giorni dopo la prima inA sempre contro i giallorossi. Resta a Genova fino al gennaio dello scorso anno, giocando in ...Top e Flop della Prima giornata diA. Sarri FLOP 4: se è vero che lamentarsi alla lunga paga (legge non scritta delquindi non chiedeteci dove l'abbiamo letta.) è altrettanto vero che ...

Calcio: Serie A, Turati del Frosinone squalificato per una giornata per ‘espressione blasfema’ La Sicilia

Il tifo all'Unipol Domus 'sarà fattore decisivo' CAGLIARI (ITALPRESS) - Sono stati 13.431 i cuori rossoblù che hanno deciso di continuare ...Dal trionfo in trasferta al debutto stagionale in A alle qurelle burocratiche: il presidente del club toscano ha parlato attraverso i canali della società ...