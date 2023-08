Calcio | Serie B Giudice | tre turni di stop per Forte

Top e Flop della Prima giornata diA. Sarri FLOP 4: se è vero che lamentarsi alla lunga paga (legge non scritta delquindi non chiedeteci dove l'abbiamo letta.) è altrettanto vero che ...Un turno per Buchel, Falasco, Di Cesare, Maita. MILANO - Tre giornate di squalifica per Forte (Ascoli). Lo ha deciso il giudice sportivo dellaB a seguito delle gare del primo turno. Il calciatore ascolano, espulso nel corso del match a Cosenza, paga "per avere, al 48° del secondo tempo, colpito con un pugno al volto un avversario con ...2 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi FONTE Notizie Relazionate NOW Apps Tizen Film eTV MAC OS Dove vedereA, Champions e il resto delin TV e in streaming - PREZZI 238 ...

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata il portiere del Frosinone Stefano Turati, per aver pronunciato un'espressione blasfema al ...Il Giudice sportivo ha punito con una giornata di squalifica Stefano Turati il portiere del Frosinone. In occasione della partita col Napoli, un video lo ha inchiodato.