Calcio | Mazzone Nipote ' Fieri di portare avanti il tuo nome'

"Mi sento in dovere di scrivere questo messaggio come se stessi parlando con te" ROMA - "Vorrei venire a darti un bacio angelo mio e poi girarmi verso la tua poltrona e trovarti lì a guardare la ...

... sia nelche nella vita quotidiana'. E io nel sentire queste frasi non posso fare altro che ... il tuo pallone, e dirò chi è stato CARLOe che cosa hai fatto! Divulgo e divulgherò per ...https://video.corriere.it/sport//cori - applausi - funerali - carlo -- ricordo - nipote - stato - allenatore - nostra - famiglia/f5db88f2 - 404b - 11ee - aa9f - 9b641e095a61 Da ilnapolista.it carlo'Al ...Il giornalista di Rai Sport, ospite di Rai News 24, evidenzia: "Lascia un vuoto incredibile. E' stato amatissimo per la sua autenticità". Il legame a doppio filo con Ascoli, pur non dimenticando le ...

L'addio a Carlo Mazzone, maestro di calcio e di spogliatoio RaiNews

E io nel sentire queste frasi non posso fare altro che essere fiero e cercare di non deluderti mai… Tra tanti anni racconterò di te ai giovani che iniziano a calciare quel bellissimo pallone, il tuo ...«Signore e signori mi chiamo Alessio Lancianese e mio nonno è Carlo Mazzone». Finisce così il lungo e commovente ... perché tuo nonno è ed è stato un esempio per tutti, sia nel calcio che nella vita ...