(Di martedì 22 agosto 2023) Per l'ex attaccante della Juventus seconda esperienza in panchina. BUENOS AIRES (ARGENTINA) -è ildell'. Lo ha reso noto, attraverso i propri canali social, ...

Per l'ex attaccante della Juventus seconda esperienza in panchina. BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Carlos Tevez è il nuovo allenatore dell'. Lo ha reso noto, attraverso i propri canali social, la stessa società di Avellaneda, nella parte sud della Grande Buenos Aires. Per l'ex attaccante dell'Argentina e della Juventus,

Calcio: Independiente. È Carlos Tevez il nuovo allenatore Tiscali

