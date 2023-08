(Di martedì 22 agosto 2023) Per l'ex attaccante della Juventus seconda esperienza in panchina. BUENOS AIRES (ARGENTINA) -è ildell'. Lo ha reso noto, attraverso i propri canali social, la stessa società di Avellaneda, nella parte sud della Grande Buenos Aires. Per l'ex attaccante del

Per l'ex attaccante della Juventus seconda esperienza in panchina. BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Carlos Tevez è il nuovo allenatore dell'. Lo ha reso noto, attraverso i propri canali social, la stessa società di Avellaneda, nella parte sud della Grande Buenos Aires. Per l'ex attaccante dell'Argentina e della Juventus, ...

Calcio: Independiente. È Carlos Tevez il nuovo allenatore Tiscali

