Calcio | Empoli | ufficiale l' acquisto di Bereszynski in prestito dalla Sampdoria

In estate il ritorno alla Sampdoria, prima del trasferimento ad. Bereszynski ha inoltre giocato per le nazionali giovanili polacche Under 19 e Under 20, prima di esordire, nel marzo del 2013 ...In estate il ritorno alla Sampdoria, prima del trasferimento ad. Bereszynski ha inoltre giocato per le nazionali giovanili polacche Under 19 e Under 20, prima di esordire, nel marzo del 2013 ...Notizie- Dopo l'esperienza in prestito al Napoli coronata con la vittoria dello scudetto, Bartosz Bereszynski lascia ancora la Sampdoria per accarsarsi all', a darne l'annuncio ufficiale è il ...

Empoli, 22 ago. - (Adnkronos) - Il terzino destro Bartosz Bereszynski lascia la Sampdoria e approda in prestito all'Empoli. A dare l'annuncio ufficiale il club toscano con una nota sul proprio sito we ...Nella passata stagione, fu acquistato a gennaio per rinforzare il reparto difensivo. Bartosz Bereszynski arrivò a Napoli, dalla Sampdoria, mentre Alessandro Zanoli fece il percorso inverso. Tuttavia, ...