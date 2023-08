Calcio | Boldrini Pd | ‘Rubiales inadeguato a ruolo di presidente Federcalcio spagnola’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Ha ragione la ministra spagnola dell’Uguaglianza, Irene Montero: un bacio sulla bocca senza consenso è una forma di violenza sessuale. E ha ragione anche il ministro spagnolo dello Sport, Miquel Iceta: inaccettabile che si baci sulle labbra una giocatrice per congratularsi con lei. Il comportamento di Luis Rubiales,della Federspagnola, che impone il bacio in bocca a un’atleta che non lo vuole, non va derubricato a gesto dovuto all’euforia del momento, a gioia per la vittoria della Spagna sull’Inghilterra nella finale mondiale del Campionato femminile di. è invece una forma di imposizione da parte di un uomo di potere verso una giovane donna che si è trovata a dover subire”. Lo scrive sui social Laura, deputata del Partito democratico e ...