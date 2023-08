Cagliari | oltre 13mila abbonamenti sottoscritti per questa stagione di Serie A

Leggi su sportface

(Di martedì 22 agosto 2023) Il, in occasione del suo attesissimo ritorno inA, ha ricevuto un grandissimo supporto da parte dei propri tifosi, tanto da arrivare a sottoscrivere 13.431per. A renderlo noto è stato il club sardo attraverso un comunicato col quale ha diffuso i dati finali della campagnadell’annata appena iniziata A: “Il tifo all’Unipol Domus sarà fattore decisivo per tutto il gruppo, in una cornice da ammirare e vivere insieme. Minuto dopo minuto, partita dopo partita. Agli abbonati per, ai fedelissimi va il più sentito ringraziamento da parte del club. Ora più che mai, Forza!”. SportFace.