Cagliari-Inter | prezzi alle stelle per i pochi biglietti rimasti

(Di martedì 22 agosto 2023)da concerto dei big della musica per, in programma lunedì prossimo alla Domus. Lo riferisce l'Ansa. Per l&...

Dall'ultimo, giocato nel maggio 2022, c'è un forte rincaro nei prezzi dei pochi posti ancora disponibili alla Domus per il match di lunedì prossimo. Per l'esordio in casa dei rossoblù dopo la ...Prezzi da concerto dei big della musica per, in programma lunedì prossimo alla Domus. Per l'esordio in casa dei rossoblù dopo la prima gara esterna in serie A col Torino bisogna prepararsi a sborsare 120 euro nei distinti ...Sotto la guida di Ranieri, il classe 2003 ghanese si prende la scena ed è tra i migliori di Torino -. THURAM 6 () Qualcosina in più rispetto al precampionato si è vista. Sa attaccare la ...

(ANSA) - CAGLIARI, 22 AGO - Prezzi da concerto dei big della musica per Cagliari-Inter, in programma lunedì prossimo alla Domus. Per l'esordio in casa dei rossoblù dopo la prima gara esterna in serie ...I biglietti per i settori con posti ancora disponibili sono in vendita da questa mattina. Forte rincaro rispetto all’ultimo Cagliari-Inter del maggio 2022. Allora, anche per aiutare la squadra che si ...