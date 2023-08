Burnley | UFFICIALE | arriva Delcroix dall'Anderlecht

Commenta per primo Wilson Odobert è un nuovo giocatore del. L'attaccante scuola PSG piaceva al Bologna , ma la chiamata della Premier League lo ha convinto. Farà parte della rosa di Vincent Kompany.Per ora viaggia a una media di un sigillo a gara: per il City, infatti, quello diè debutto in campionato ma non esordio. Quello è avvenuto lo scorso 6 agosto in Community Shield: s'...Venerdì sera apre il calendarioil Manchester City ancora una volta detentore del titolo, atteso dalla trasferta contro il. All'Arsenal il primo lunch match di questa stagione, ...

UFFICIALE: Burnley, rinforzo in difesa per i Clarets: dall'Anderlecht ... TUTTO mercato WEB

Il Burnley ha annunciato l'acquisto di Hannes Delcroix, difensore in arrivo dall'Anderlecht. Il belga classe '99 ha firmato un contratto fino al 2026.Operazione in uscita per il Burnley, appena tornato in Premier League e voglioso di mantenere la categoria. Oltre ai rinforzi, il club deve anche pensare.