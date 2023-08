Buon compleanno a… Youssef Maleh

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 agosto 2023)compie oggi 25 anni: l’italo marocchino ha l’occasione con D’Aversa di prendersi il Lecce, dimostrando il suo talento Oggicompie 25 anni. Nato in Italia, figlio di genitori marocchini, calcisticamente parlando abbiamo iniziato a conoscerlo vedendolo all’opera con la maglia azzurra dell’Under 21. Di lui si è parlato come di un giocatore che ricordava Federico Bernardeschi e chissà se è anche per questo che ad un certo punto la Fiorentina lo va a prendere, dopo averlo seguito in C nel Ravenna e in B nel Venezia. Esperienze formative, che inducono il direttore generale della Viola, Joe Barone, a raccontare in conferenza stampa la genesi dell’operazione: «Valentino Angeloni due anni fa era ds al Venezia ed ha segnalato immediatamente, visto che lo conosceva: lo ...